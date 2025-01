Final Fantasy VII: Rebirth (PC)

HQ

HQ

Jeg var ikke en del av hypen da Final Fantasy VII opprinnelig ble utgitt på 1990-tallet. På den tiden var jeg opptatt med min Nintendo 64, og det som skjedde på PlayStation-siden gikk ærlig talt litt over hodet på meg. Men jeg husker tydelig at jeg så en anmeldelse av spillet, og det fascinerte meg, selv om jeg aldri fikk prøvd det selv. Det er først nå, med de moderne nyfortolkningene, at jeg har fått sjansen til å oppleve historien om Cloud, Aerith og Tifa.

Jeg tror faktisk jeg setter mer pris på historien nå enn jeg ville ha gjort som tenåring. I dag ser jeg kompleksiteten og de emosjonelle nyansene som jeg sannsynligvis ville ha gått glipp av den gangen. Spillets temaer om tap, vennskap og kampen mot overveldende fiender gir mer gjenklang nå som jeg har mer livserfaring. Derfor er det flott å få oppleve det siste kapittelet i historien om frihetskjemperne i Midgar - denne gangen på PC.

Square Enix Men siden spillutvikleren har gitt visse retningslinjer for hva man kan snakke om i forhold til historien, vil jeg holde anmeldelsen så spoilerfri som mulig, noe som er morsomt med tanke på at spillet i seg selv er en nyinnspilling, og en nyinnspilling som til og med er et år gammel. For de som kjenner historien fra før, vil det være åpenbart hvilke elementer jeg ikke kan berøre, men la oss dykke inn i selve PC-versjonen.

Dette er en annonse:

La meg starte med å si at PC-versjonen av Final Fantasy VII: Rebirth ikke tilfører mye nytt innhold sammenlignet med konsollversjonen. De eneste bonusene er de små forhåndsbestillingsfordelene, så de viktigste forskjellene er i teknisk ytelse og tilpasningsalternativer.

Den største fordelen med PC-versjonen er utvilsomt de grafiske egenskapene. Spillet er optimalisert for å dra nytte av moderne maskinvare, og med støtte for DLSS og FSR kan du få en bildefrekvens på opptil 120 bilder i sekundet hvis systemet ditt klarer å holde følge. Dette gjør at spillet føles mye mer flytende sammenlignet med de 60 bilder per sekund du får på PlayStation 5, noe som fortsatt er nok til å gi en god spillopplevelse. På PC kan du øke detaljnivået ytterligere med høyoppløselige teksturer, forbedret antialiasing og andre grafiske funksjoner. Det betyr at selv de minste detaljene i omgivelsene og karakterdesignene skiller seg ut. Du kan for eksempel se refleksjonene i øynene til figurene og de minste rynkene i ansiktene deres, noe som gjør opplevelsen mer oppslukende.

Selv med et mellomklassekort kjører spillet problemfritt, og det er mulig å justere grafikken slik at den fungerer på eldre systemer. Mitt eget system kjører på et nyere grafikkort, og jeg kunne skru opp alle innstillingene. Resultatet var imponerende, fra de detaljerte ansiktene til figurene til solnedgangene som speiler seg vakkert i omgivelsene. Spillet støtter ikke Ray-Tracing eller Frame Generation, men de nåværende grafiske alternativene utgjør likevel en stor forskjell. Når du for eksempel befinner deg i en scene der solen går ned og lysene rundt deg tennes, skapes det en atmosfære som er både storslått og melankolsk. Lyset danser over bygningsoverflatene, og du kan nesten føle den svake varmen fra gatelyktene, noe som er veldig kult og gir en fantastisk følelse av å være i verden.

Dette er en annonse:

PC-versjonen lar deg selvfølgelig spille med mus og tastatur, men her blir det tydelig at spillet opprinnelig ble designet for en kontroller. Tastaturkontrollen fungerer, men krever litt fingerferdighet, spesielt under kampene der komplekse tastekombinasjoner kan være en utfordring. Flere ganger opplevde jeg at lillefingeren min ble overanstrengt når jeg skulle utføre visse angrep. Heldigvis kan du omkonfigurere tastene, noe som hjelper litt. Men det finnes fortsatt situasjoner der det føles vanskelig å bruke tastaturet, for eksempel når du må reagere raskt under bosskamper.

En annen utfordring med tastaturkontrollen er at kamerakontrollen noen ganger kan føles upresis, spesielt på trange steder eller i hektiske kampscenarioer. Dette kan føre til situasjoner der du mister oversikten og risikerer å gjøre feil fordi kameraet ikke henger med. Det er frustrerende, men heldigvis ikke noe som ødelegger opplevelsen fullstendig.

Personlig foretrekker jeg fortsatt å spille med en kontroller, noe som føles mer naturlig for denne typen spill. Heldigvis er det mulig å koble en kontroller til PC-versjonen, og for meg ga det den beste opplevelsen. Kampene blir mer intuitive, og de komplekse kombinasjonene er enklere å utføre. Spesielt i lengre sjefskamper, der presisjon og timing er avgjørende, utgjør en kontroller en betydelig forskjell.

Selv om PC-versjonen ikke har fått noe nytt innhold, føles det likevel som en mer komplett opplevelse takket være de tekniske forbedringene. Grafikken og den høye bildefrekvensen gjør kampene mer intense og oppslukende. Partikkeleffektene og lysdetaljene i kampene kan nesten virke overveldende, men det ser fantastisk ut, spesielt i scener der flere figurer utfører angrepene sine samtidig og skjermen fylles med eksplosive effekter. Man blir virkelig imponert over hva moderne maskinvare kan levere.

Musikken er en annen stor styrke i spillet. Den er like imponerende på PC som på konsoll, men med et godt lydsystem eller hodetelefoner av høy kvalitet blir opplevelsen enda bedre. Komposisjonene i spillet er episke og emosjonelle, og veksler vakkert mellom dramatiske og mer intime melodier avhengig av hva som skjer i historien. Når dette kombineres med de visuelle detaljene, blir du virkelig sugd inn i spillets verden.

Er Final Fantasy VII: Rebirth verdt å kjøpe på PC? Det kommer an på om du allerede har spilt det på konsoll. Hvis du aldri har prøvd konsollversjonen, er PC-versjonen den beste versjonen på grunn av de grafiske forbedringene og fleksibiliteten i innstillingene. Men hvis du allerede har spilt det på PlayStation 5, er det ikke nok nytt her til å rettferdiggjøre et kjøp.

Det er imidlertid en liten bonus for de som har lagrede spill fra Final Fantasy VII: Remake Retrograde. PC-versjonen gjenkjenner dine tidligere lagrede spill og gir noen små fordeler - ikke noe revolusjonerende, men det er en fin touch. Du kan for eksempel få ekstra utstyr eller gjenstander som kan gi deg et lite forsprang tidlig i spillet. Dette kan være en fin motivasjon for spillere som ønsker å se at tidligere fremgang har en liten innvirkning på den nåværende spillopplevelsen.

Alt i alt er PC-versjonen av Final Fantasy VII: Rebirth en kraftfull opplevelse som virkelig viser hva moderne maskinvare kan gjøre for spill. Hvis du elsker spillets historie og har ventet på PC-versjonen, vil du ikke bli skuffet. Square Enix har levert en solid port som gjør det mulig for enda flere spillere å oppleve dette episke eventyret. Spillets sterke tekniske fundament, kombinert med en allerede fantastisk historie og spillopplevelse, gjør det til en utgivelse som er verdt å vurdere selv om du allerede kjenner historien fra tidligere versjoner.