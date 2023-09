Final Fantasy VII: Rebirth sin filstørrelse avslørt

HQ

Filstørrelsen for Final Fantasy VII: Rebirth har blitt avslørt, og det vil ta opp 150 GB lagringsplass på din PS5. Dette er ganske mye, men med tanke på at spillet kommer til å bli delt opp på to disker, burde vi ha sett dette komme.

I en samtale med Game Informer bekreftet regissør Naoki Hamaguchi at den første disken vil ta 100 GB plass, mens den andre tar 50 GB. Du trenger bare én disk for å spille, men begge for å installere spillet.

Beslutningen om å inkludere to disker betyr at utviklerne ikke vil være begrenset når det gjelder innholdet de kan legge inn i Final Fantasy VII: Rebirth. Det ser allerede ut til å bli et stort spill, med over 100 timer med innhold som spillerne kan utforske.

Final Fantasy VII: Rebirth lanseres 29. februar 2024.