Final Fantasy VII: Rebirth sin Performance Mode vil se bedre ut ved lansering

Hvis du har spilt demoen av Final Fantasy VII: Rebirth og har vært bekymret for hvordan spillet ser ut når du bruker Performance Mode, så fortvil ikke, Square Enix har planer om å forbedre det.

Utvikleren har gått ut på X og bekreftet at det fra og med neste uke, 21. februar, vil komme en oppdatering med visuelle forbedringer til Performance Mode, og at disse forbedringene vil gjelde både for den nåværende demoen og det fullstendige spillet når det lanseres 29. februar.

Square Enix har ikke utdypet nøyaktig hva forbedringene vil være, men forhåpentligvis vil dette bety at spillet ser mindre visuelt forferdelig ut for de som foretrekker et mer flytende spill.