Final Fantasy VII: Rebirth-utvikler var ikke sikker på at spillet ville bli klart i tide

Alle som har spilt Final Fantasy VII: Rebirth siden lanseringen i slutten av februar kjenner til spillets enorme omfang. Spillere rapporterer om enorme varigheter for å fullføre spillet, og How Long to Beat antyder at den mest direkte ruten vil ta over 40 timer, og at en fullstendig fullføring vil ta over 130 timer. Det sier seg selv at utviklingsteamet på Square Enix må ha hatt hendene fulle med dette spillet.

I et nylig blogginnlegg med kommentarer fra utviklerne ga kampleder Teruki Endo oss et innblikk i den enorme arbeidsmengden, og gikk så langt som å kalle det en "lang reise" og en som "Jeg var ærlig talt ikke sikker på at vi kunne få alt sammen i tide".

Endo uttaler mer spesifikt: "Utviklingen av dette spillet har vært en lang reise fra begynnelse til slutt, der alle involverte har gitt alt hele veien. Sluttresultatet er et stort spill der hvert eneste aspekt av spillingen er mesterlig utformet og fylt til randen, og kampene er selvsagt ikke noe unntak.

"Da jeg først så hvor mye innhold som måtte skapes for dette spillet, selv bare for kampene, var jeg ærlig talt ikke sikker på om vi ville klare å få alt sammen i tide - fra den enorme mengden karakteregenskaper til tilkallingene og systemene som lar deg kjempe sammen med dem, til det store utvalget av fiendetyper som gjør at spillet føles friskt hver gang spillerne kommer til et nytt sted, til sjefskampene som vi har laget for å gi en helt egen følelse, og hvert eneste av disse elementene har sitt eget rike utvalg av spillelementer og visuelle elementer. Men utviklingsteamet satte alt inn på å skape noe stort, og som et resultat av dette klarte vi å sette alt sammen på en måte som viste stor oppmerksomhet på detaljer i alle aspekter."

Hvis du ikke har rukket å starte Rebirth ennå, kan du lese anmeldelsen vår her eller nedenfor for en dypere analyse av det enorme spillet.