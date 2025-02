Final Fantasy VII: Rebirths første PC-oppdatering er ute nå

HQ

Hvis du har utforsket Midgar for sent i Final Fantasy VII: Rebirth på PC, kan du være interessert i å vite at spillet nettopp har mottatt sin første oppdatering. Denne oppdateringen, kjent som Patch 1.001, ønsker ganske enkelt å fikse noen få problemer som har blitt rapportert, med disse knyttet til spillstabilitet, grafisk presentasjon, anti-aliasing og mer.

Square Enix har tatt til X for å oppsummere den nye oppdateringen, og du kan se den informasjonen nedenfor.

Hvis du ikke har bestemt deg for om du skal sjekke ut Final Fantasy VII: Rebirth på PC ennå, kan du lese vår anmeldelse av spillet for å se hva vi syntes om det.