Final Fantasy VII: Rebirths regissør forklarer at "det er definitivt et behov" for gul maling

Når du utforsker videospill i dag, vil du ofte støte på objekter som er dekket med gul maling. Dette er et tilgjengelighetstiltak som brukes for å markere viktige objekter, enten det er en klatresti eller en kasse som kan knuses. Det er ofte et kontroversielt diskusjonstema, siden noen hevder at det bryter med innlevelsen og er for visuelt og begrenser spillerens oppdagelses- og handlingsrom, mens andre bare bemerker at det er nyttig for å hjelpe spillerne med å komme seg videre i videospillene.

Naoki Hamaguchi, kjent for å ha regissert Final Fantasy VII: Rebirth, har snakket med GamesRadar+ om dilemmaet med gul maling, og han forklarte følgende.

"Jeg skjønner at det er en debatt om det, om det passer inn i den verdenen eller ikke, om noen mennesker vil ha det, andre ikke. Jeg tror at som spill er det definitivt et behov for den typen ting på mange måter. Jeg tror åpenbart at ulike utviklere eksperimenterer og prøver ut forskjellige ting for å finne ut hva som fungerer best, hva som passer best, og hva som er den riktige måten å gjøre det på i spillet sitt.

"Behovet for å veilede spillerne rundt fra et spillperspektiv og vise dem hva som kan gjøres, hva de trenger å gjøre, det er definitivt tidspunkter der det er nødvendig. Så jeg tror det åpenbart er mer debatt om hvordan det gjøres, hvilket nivå og hva som fungerer. Og det vil fortsatt være folk som sier: "Nei, det passer ikke i det hele tatt. Det liker vi ikke. Det er helt greit, men jeg tror det definitivt er et behov der, og det er noe det er verdt å se nærmere på."

Noen hevder at en løsning ville være et innstillingsalternativ som kan aktivere eller deaktivere gul maling visuelt, slik at mer erfarne spillere får en mer oppslukende opplevelse, mens andre fortsatt kan glede seg over en mer guidet versjon av tittelen.

Hva er din holdning til gulmaling-debacle?