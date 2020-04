Final Fantasy VII: Remake bekreftet for PC?

Selv om både Sony og Square Enix har svart meget vagt når de har blitt spurt om Final Fantasy VII: Remake vil komme til annet enn PlayStation 4 har vel de fleste forstått at spillet vil slippes på Xbox One neste år også. I dag har vi tydeligvis fått en bekreftelse på en PC-utgave også.

Utviklerne av Final Fantasy VII: Remake har nemlig offentliggjort en liten video hvor de takker for støtten i løpet av disse årene sammen med noen gameplayklipp. Det er disse gameplayklippene som vil vekke interessen til mange, for nederst på skjermen står det at klippene er hentet fra spillet på PC.

Nå kan man jo leke djevelens advokat og bare si at det står slik siden mange spill utvikles på PCer, og denne videoen bare bruker utviklerutgaven som kjører nærmest perfekt. Dette er dog bare tull, for spillbransjen har aldri hatt problemer med å hevde at gameplay er hentet fra en spesifikk konsoll når det egentlig er hentet fra en PC med lignende spesifikasjoner. Her lukter det heller at PC-utgaven av Final Fantasy VII: Remake nærmest er så godt som ferdig, og bare skal ligge ventende til Sonys tidsekslusive avtale er over.