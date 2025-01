Final Fantasy VII: Remake - Del 3 vil slippes på flere plattformer

HQ

Med fjoråret som handlet om Final Fantasy VII: Rebirth og i neste uke kan endelig PC-spillere bli med på moroa også, begynner du kanskje å lure på fremtiden til den nyinnspilte trilogien og hvordan Square Enix går videre med Final Fantasy VII: Reverse? Reunion? Requiem? Return of the Jedi? & Knuckles? Uansett hva de ender opp med å kalle det...

I et nylig intervju med 4Gamer ble regissør Naoki Yamaguchi og produsent Yoshinori Kitase spurt om nettopp dette, og førstnevnte kommenterte produksjonen av spillet, og la til at det går bra og at det har vært i fullskala utvikling i ni måneder, og at arbeidet med hovedutviklingen virkelig startet i år.

Hamaguchi uttalte: "Vi har utviklet det i omtrent ni måneder allerede. Målet vårt for 2024 var å forsterke spillopplevelsen vi siktet mot i den siste tittelen i Remake Project-trilogien, og vi klarte å forene viljen og visjonen til hele teamet.

"Fra 2025 vil vi gå inn i en fase der vi jevnt og trutt vil skape hele spillet under en solid policy, og utviklingen går fremover i et godt tempo i tråd med tidsplanen jeg satte for meg selv i begynnelsen."

Kitase la deretter til: "Når det gjelder historien i det tredje verket, ba jeg Mr. Nojima [scenarioforfatter Kazushige Nojima] om å gi meg litt mer oppfyllelse som et siste kapittel, og jeg pusset det opp. Det ble fullført her om dagen, så jeg tror det går bra."

Siden Final Fantasy VII: Remake ble lansert på PS4 og Final Fantasy VII: Rebirth er en eksklusiv PS5-konsoll, kan du være nysgjerrig på om Part 3 vil sikte mot en PS6-debut? Paret avkreftet dette, og bekreftet Square Enix' planer om en bredere plattformlansering fremover.

Hamaguchi forklarer: "Som jeg sa tidligere, vil vi gi ut fremtidige titler på et bredt spekter av plattformer, slik at flere kan spille dem. Jeg kan ikke love noe på nåværende tidspunkt, men vi ønsker at mange skal kunne spille spillene vi lager, så vi skal gjøre vårt beste."

Hvilke plattformer tror du Final Fantasy VII: Remake - Part 3 vil debutere på, og når tror du det vil gjøre sin store ankomst?