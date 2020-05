Final Fantasy VII: Remake er seriens raskest selgende spill

Du ser på Annonser

Final Fantasy-serien fyller snart 23 år, og har kommet ut på en rekke ulike plattformer de siste årene, men det er en remake som nå knuser rekorder.

For Final Fantasy VII: Remake solgte som kjent godt de første dagene, og det viser seg at salget ikke akkurat har stoppet opp de siste ukene heller. Den amerikanske NPD-gruppen kan nemlig ikke bare avsløre at Final Fantasy VII: Remake var det bestselgende spillet over dammen i april, men også at spillet nå har blitt det raskest selgende Final Fantasy-spillet gjennom tidene.

En meget imponerende bragd, spesielt siden den tidligere rekordhaveren, Final Fantasy XV, ble lansert på både PlayStation 4 og Xbox One, mens FFVII: Remake foreløpig bare er på PS4.

Her er forøvrig de ti bestselgende spillene i USA forrige måned: