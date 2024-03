Final Fantasy VII: Remake og Rebirth vil aldri komme til Xbox

HQ

Da Final Fantasy VII: Remake ble annonsert avsluttet traileren med "Play it first on PlayStation 4". Mange av de påfølgende trailerne inneholdt setninger som "PlayStation exclusive until the 10th of April 2021". Dette fikk mange til å tro at det fantastiske spillet ville finne veien til Xbox-konsollene før eller senere. Nå er det snart tre år siden eksklusiviteten gikk ut, og litt mer enn to år siden det ble lansert på PC, så de få som fortsatt trodde på det har hatt en teori om at trilogien ikke ville komme til Xbox før alle tre spillene er ute. På tide å knuse de drømmene.

The Washington Post klarte å fange Christian Svensson, Sony Interactive Entertainments visepresident for andre- og tredjeparts innholdssatsinger og strategiske initiativer, i et svært delende humør, for han fortalte tilsynelatende intervjueren Gene Park at Final Fantasy VII: Remake og Final Fantasy VII: Rebirth vil forbli konsolleksklusiver på PlayStation for alltid.

Det er verdt å merke seg at Park måtte endre artikkelen sin, ettersom den opprinnelige versjonen fikk det til å høres ut som om Svensson hadde bekreftet at hele remake-trilogien vil være eksklusiv. En merkelig presisering, da jeg tviler sterkt på at Square Enix kommer til å lansere den tredje delen av remake-trilogien på Xbox-konsoller uten å ha de to andre der også, så det virker trygt å si at ingen av Final Fantasy VII-remakene vil lanseres på Xbox i fremtiden.