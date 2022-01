Final Fantasy VII: Remake Part 2 skal vises frem i år

HQ

Det har snart gått to over siden Final Fantasy VII: Remake kom ut og imponerte de aller fleste utenom Ingar, så mange har vært meget spente på hvordan historien fortsetter. Problemet er bare at utviklingen av første del tok veldig langt tid, og Square Enix har forholdt seg ganske tause om fortsettelsen. Derfor er det ikke rart at folk frykter vi må vente lenge på andre del. Heldigvis skal visst ikke ventetiden bli altfor lang på de første detaljene i alle fall.

Video Game Chronicle hadde gleden av å være med på en spesiell event som feiret at Final Fantasy VII fyller 25 år i dag, og der kunne Yoshinori Kitase, mannen som ledet utviklingen av originalen, fortelle at planen er å avduke det vi foreløpig kan kalle Final Fantasy VII: Remake Part 2 senere i år om alt går som planlagt.

Nå skal det selvsagt nevnes at Square Enix ikke klarte å holde ord da de håpet å gi mer informasjon om Final Fantasy XVI i fjor, men forhåpentligvis får vi godbiter fra begge spillene i sommer eller høst.