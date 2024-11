Final Fantasy VII: Remake-regissøren gir håp for Xbox-spillere

HQ

Selv om 2024 startet skjelvende for Xbox etter permitteringer, snakk om eksklusive spill på vei til konkurrerende formater og svært få førstepartsspill er det ingen tvil om at Microsoft avslutter året med stil.

I slutten av oktober ble Call of Duty: Black Ops 6 inkludert i Game Pass, og bare i forrige uke ble både Microsoft Flight Simulator 2024 og S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lansert - med Indiana Jones and the Great Circle rett rundt hjørnet. I tillegg er det for tiden gode tilbud på Xbox-konsoller i flere Black Friday-kampanjer.

En annen ting vi definitivt har lagt merke til i år, er et økt fokus på Xbox fra japanske utviklere, kanskje spesielt fra Square Enix. De har gitt ut flere etterlengtede titler til Microsofts konsoller de siste månedene, og har flagget at de vil satse på multiformat i fremtiden.

Og i et intervju med GamesRadar gir Naoki Hamaguchi, spillregissøren for Final Fantasy VII: Rebirth, håp til Xbox-spillere som er spesielt opptatt av nyinnspillingen av remake-trilogien:

"Når det gjelder Final Fantasy VII, er det egentlig ingenting vi kan si for øyeblikket, men jeg ønsker absolutt å bringe Final Fantasy VII og Remake-serien til så mange spillere der ute som mulig. Så vi ønsker å skape den situasjonen, det miljøet, der flere spillere kan spille spillene i fremtiden, og vi ønsker å se i den retningen."

Hamaguchi sier også at han selv spiller Xbox og liker konsollen, når han kommenterer hvorfor Square Enix har gått all-in for multiformat:

"Dette er bare en personlig mening nå, men jeg har en Xbox selv. Jeg synes det er en flott maskinvareplattform. Jeg liker Xbox."

Denne høsten har vi sett både Final Fantasy Pixel Remaster og Metaphor: ReFantazio rangert høyt på salgslistene for Xbox, så det ser ut til at det faktisk er interesse. Hvorvidt Final Fantasy VII: Remake-serien faktisk kommer til Microsofts konsoller gjenstår imidlertid å se, for det er ikke bare et spørsmål om Square Enix' gode vilje, men avhenger også av avtalen de har med Sony (som kjøpte eksklusiviteten).