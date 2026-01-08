Final Fantasy VII Remake-regissøren ønsker ikke å styre en nyinnspilling av Final Fantasy VI

HQ

Vi vet ikke nøyaktig når Final Fantasy VII Remake -trilogien vil avsluttes, ettersom det siste kapittelet fortsatt er under utvikling. Vi håper at det kommer mer offisiell informasjon om den siste delen av trilogien i år, selv om lanseringen utvilsomt vil bli spart til 2027 eller senere. Men når dette spillet kommer, og historien om Cloud, Tifa, Barrett, Sephiroth, og de vi mistet underveis, er over, hva blir det neste for dem som er involvert i å lage spillet?

For å snakke spesifikt om dette, satte spillregissør Naoki Hamaguchi seg nylig ned for et intervju med GamerBraves, der samtalen en gang skiftet til hva han vil gjøre etterFinal Fantasy VII Remake? Med mange fans som ba om en Final Fantasy VI Remake neste, avslørte regissøren at han ikke har noen intensjon om å lede et slikt prosjekt.

"Jeg har mottatt mange stemmer fra fansen om å lage en Final Fantasy VI Remake. Men fordi jeg har vært involvert i Final Fantasy VII-remake-prosjektet i nå omtrent 10 år fra start til slutt, og nå endelig i utgangspunktet ser enden av tunnelen. Så i så måte, fordi jeg har brukt opp all denne tiden på å produsere denne nyinnspillingen av Final Fantasy VII, bør jeg være den som påtar meg å lage en nyinnspilling av en annen serie? Så i stedet for at jeg selv skal lede et nytt nyinnspillingsprosjekt, vil jeg heller se en ny skaper komme inn og sette meg selv i støttespillerrollen for å heie dem frem i stedet for å være den som skal lede et nytt nyinnspillingsprosjekt."

Hvis Square Enix skulle lage et nytt Final Fantasy -spill, hvilket spill ville du likt å se?