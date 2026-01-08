Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Final Fantasy VI

Final Fantasy VII Remake-regissøren ønsker ikke å styre en nyinnspilling av Final Fantasy VI

Hovedsakelig fordi Naoki Hamaguchi vil ha brukt rundt 10 år på denne nyinnspillingen og ikke har lyst til å gå gjennom prosessen på nytt.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Vi vet ikke nøyaktig når Final Fantasy VII Remake -trilogien vil avsluttes, ettersom det siste kapittelet fortsatt er under utvikling. Vi håper at det kommer mer offisiell informasjon om den siste delen av trilogien i år, selv om lanseringen utvilsomt vil bli spart til 2027 eller senere. Men når dette spillet kommer, og historien om Cloud, Tifa, Barrett, Sephiroth, og de vi mistet underveis, er over, hva blir det neste for dem som er involvert i å lage spillet?

For å snakke spesifikt om dette, satte spillregissør Naoki Hamaguchi seg nylig ned for et intervju med GamerBraves, der samtalen en gang skiftet til hva han vil gjøre etterFinal Fantasy VII Remake? Med mange fans som ba om en Final Fantasy VI Remake neste, avslørte regissøren at han ikke har noen intensjon om å lede et slikt prosjekt.

"Jeg har mottatt mange stemmer fra fansen om å lage en Final Fantasy VI Remake. Men fordi jeg har vært involvert i Final Fantasy VII-remake-prosjektet i nå omtrent 10 år fra start til slutt, og nå endelig i utgangspunktet ser enden av tunnelen. Så i så måte, fordi jeg har brukt opp all denne tiden på å produsere denne nyinnspillingen av Final Fantasy VII, bør jeg være den som påtar meg å lage en nyinnspilling av en annen serie? Så i stedet for at jeg selv skal lede et nytt nyinnspillingsprosjekt, vil jeg heller se en ny skaper komme inn og sette meg selv i støttespillerrollen for å heie dem frem i stedet for å være den som skal lede et nytt nyinnspillingsprosjekt."

Hvis Square Enix skulle lage et nytt Final Fantasy -spill, hvilket spill ville du likt å se?

Final Fantasy VI

Relaterte tekster

9
Final Fantasy VIScore

Final Fantasy VI
ANMELDELSE. Skrevet av Alexander Lange

Briljant oppbygget fantasy-fortelling kombinert med balanserte spillmekanikker. Alexander har forelsket seg...

2
Søt spillmusikk: Final Fantasy VI

Søt spillmusikk: Final Fantasy VI
ARTIKKEL. Skrevet av Ingar Takanobu Hauge

I en ny artikkelserie hvor vi fokuserer på spillmusikk tar Ingar for seg musikken i Final Fantasy VI, hvor han ser nærmere på Nobuo Uematsus inspirasjon fra klassisk musikk og progrock.

3
Final Fantasy VI til Steam neste uke

Final Fantasy VI til Steam neste uke
NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Det har naturlig nok vært mye snakk om Final Fantasy VII Remake den siste uken, så vi tar oss en liten pause med en aldri så liten nyhet om Final Fantasy VI. Den hyllede...

0
Android-trailer for Final Fantasy VI

Android-trailer for Final Fantasy VI
NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Det er bare noen dager siden vi skrev om oppdaterte grafikken i klassikeren Final Fantasy VI til smarttelefoner. Spillet er sluppet på Google Play, og nå har vi også fått...



Loading next content