Final Fantasy VII: Remake ble endelig lansert for et par uker siden, og nå meddeles det offisielt at spillet solgte 3.5 millioner eksemplarer i løpet av de tre første dagene. Det er utrolig bra, ikke minst med tanke på at det kun finnes på PS4.

