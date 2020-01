Final Fantasy VII: Remake utsatt til april

Med under to måneder igjen til lansering kunne det virke som om vi endelig ville få se Final Fantasy VII: Remake bli en realitet, men i det som begynner å bli kjent stil for Square Enix må vi vente lengre enn forventet.

Square Enix kan nemlig fortelle at de trenger litt ekstra tid for å finpusse de siste detaljene i Final Fantasy VII: Remake, og har derfor bestemt seg for å utsette spillet fra den 3. mars til den 10. april. Dermed må vi vente i fem uker ekstra, samt se remaken blande seg inn i en enda mer imponerende gruppe av spill, før vi endelig får se hvordan Final Fantasy VII blir når det er laget for dagens konsoller.