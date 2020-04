Vi har tidligere rapportert om et rykte i februar om at filstørrelsen på Final Fantasy VII: Remake er på rundt 100GB, og siden Square Enix har begynt å sende ut kopier av...

Det kan bli vanskelig å få tak i fysiske eksemplarer av Final Fantasy VII: Remake ved lansering

den 20 mars 2020 klokken 09:19 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Coronaviruset har påvirket spillbransjen på mange punkter, og nå kan vi tilføye enda et til listen. Square Enix utmeldte for et par dager siden via Twitter at det, som...