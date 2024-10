Final Fantasy VII Speedrunnere har funnet en måte å redde Aerith på

HQ

Skam over dem som gir opp. Etter mer enn 30 år har to speedrunnere klart å oppnå det tilsynelatende umulige. Nemlig å redde Aerith fra Sephiroth. I årenes løp har det versert flere falske rykter om metoder for å gjenopplive karakteren, inkludert et hemmelig sideoppdrag som involverer spøkelset hennes og en spesifikk trylleformel for å hente Aerith tilbake fra dødsriket.

Alt dette har selvfølgelig vært løgn. Det var faktisk først tidligere i år at spillerne oppdaget en feil som gjorde det mulig å redde henne i PC- og Steam-versjonene av Final Fantasy VII. Men nå har de funnet en måte å gjøre det på i det originale spillet på PlayStation også. Du kan sjekke ut klippet nedenfor.

Var du en av dem som desperat prøvde å gjenopplive Aerith?