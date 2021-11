Final Fantasy VII: The First Soldier inntar Android og iOS om to uker

HQ

Samtidig som at Square Enix viste frem Final Fantasy VII: Remake Intergrade i februar avslørte selskapet også at FFVII-verdenen skal prøve ut battle royale-konseptet i et spill kalt Final Fantasy VII: The First Soldier. Dette skulle slippes på Android og iOS før året var omme, og i motsetning til mange andre spill den siste tiden går ting som planlagt her.

I tillegg til å ha gitt oss spillets filmatiske åpningssekvens forteller Square Enix at Final Fantasy VII: The First Soldier lanseres den 17. november.