Final Fantasy XIV: Endwalker utsatt til desember

HQ

Da Square Enix ga oss en god del mer informasjon om Final Fantasy XIV sin Endwalker-utvidelse i mai avslørte selskapet også at planen var at lanseringen ville bli den 23. november i år. Dette vil altså ikke skje, men ventetiden blir ikke så altfor lang uansett.

For til tross for at Naoki Yoshida sitt åpne brev til fansen er veldig beklagende har Final Fantasy XIV: Endwalker faktisk bare blitt utsatt til den 7. desember.

Det er flere grunner til dette, men Yoshia-san nevner blant annet de ble litt for ambisiøse og implementerte et par ekstra ting, noe som har gått utover tiden til kvalitetstesterne og litt annet. Derfor trenger de to ekstra uker for å finpusse alt slik at spillet fortsetter å levere den glimrende kvaliteten vi har begynt å forvente etter gjenopplivningen. Dette betyr også at early access-perioden først starter den 3. desember.

Den gode nyheten er at vi i samme slengen har fått en lanseringstrailer som viser frem både de nye klassene, områdene og mer som venter i avsluttelsen på sagaen.