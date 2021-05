Final Fantasy XIV klart for PS5 neste uke - Endwalker i november

Du ser på Annonser

Da Square Enix annonserte Final Fantasy XIV: Endwalker i februar fikk vi beskjed om at mye mer informasjon skulle komme i midten av mai, og det japanske selskapet holder ord.

Som en del av helgens Final Fantasy XIV Fan Fest har vi nemlig fått en mye lengre utgave av annonseringstraileren til Endwalker, og den avslører blant annet at utvidelsen skal komme den 23. november (fire dager før om du forhåndsbestiller) om alt går som planlagt. Endelig får vi også vite hva hintene om en DPS-fokusert klasse var for noe. Det viser seg at vi får mulighet til å være en Reaper sammen med Sage-klassen de avduket for tre måneder siden. Du kan se traileren som fremhever denne nederst.

Som om det ikke var nok blir det mulig å spille som en mannlig Viera, så det blir nok av ting å kose seg med i november.

Ikke at vi trenger å vente såpass lenge på noen godbiter til Final Fantasy XIV, for nå vet vi også at spillet kommer til PlayStation 5 med høyere bildeoppløsning, langt kortere lastetider, nye Trophy-er, DualSense-funksjoner og 3D-lyd den 25. mai.

