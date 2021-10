Final Fantasy XIV kan fortsatt komme til Xbox

HQ

I går kunne vi rapportere at Final Fantasy XIV, tross en turbulent start, har nådd 24 millioner registrerte spillere, og dermed er det også det mest innbringende spillet i serien noensinne. Det er i seg selv imponerende, spesielt med tanke på at spillet kun er tilgjengelig på PlayStation og PC. Men hva med Xbox?

Tidligere har de avvist det, men det later til at de er litt mer åpne for det nå. I et nytt intervju med spillets regissør, Naomi Yoshida, har det nemlig blitt fastslått at folkene bak virkelig ikke utelukker det.

Dette kommer etter nytt om at Xbox Series-konsollene selger flere ganger raskere i Japan enn Xbox One gjorde, så det kan være at dette har økt deres interesse i å bringe spillet til Xbox.

De har også avslørt at de kommer til å støtte Final Fantasy XIV i hvert fall fem år til.