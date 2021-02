Final Fantasy XIV kommer til å utvides i minst fem år til

Du ser på Annonser

Siden Square Enix lyktes med å gjenopplive Final Fantasy XIV med rebooten Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, har det etter hvert blitt et av de størte onlinerollespillene av dem alle. Og det virker som at det fortsatt har en lang levetid foran seg. I et intervju hos Washington Post sier produsenten Naoki Yoshida at takket være populariteten og den voksende spillerbasen, kommer Sqaure Enix til å bygge ut spillet i minst fem år til:

"Even now, our CEO is encouraging us to strive for more players and for 30 million adventurers, and he still has future plans for us. Luckily, we don't see any stopping in our momentum. At one point we thought maybe we might plateau, but fortunately our player base just continues to expand and grow."

Om spillet skal forbli populært vil en oppdatering av spillets grafikk trolig bli nødvendig i framtiden, men Yoshida sier at Square Enix er klar over det, og han virket heller ikke avvisende overfor dette.

Spillets fjerde utvidelse, Endwalker, slippes til høsten.