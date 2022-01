Final Fantasy XIV kommer tilbake til butikkene etter Endwalker-stopp

HQ

Etter over en uke med ekstremt lange køer bestemte Square Enix seg i desember for å fjerne Final Fantasy XIV fra butikkene siden lanseringen av etterlengtede Endwalker rett og slett sprengte alt av servere. Dette håpet de ville gi dem tid til å skaffe flere servere og korte ned køtiden, noe som altså har tatt en stund. Heldigvis virker det som om ting er på bedringens vei nå.

Naoki Yoshida skriver at Final Fantasy XIV: Endwalker vil legges ut for salg igjen den 25. januar. Samme dag vil et nytt datasenter åpnes i Oseania, noe som vil lette litt på trykket. Deretter vil Home World Transfer-tjenesten gjenåpnes dagen etter slik at folk forhåpentligvis fordeler seg litt bedre.

Som nevnt forrige gang er planen fortsatt å også bringe nye datasentere til resten av verden i sommer, så Square Enix er langt fra ferdig med å forbedre Final Fantasy XIV: Endwalker-opplevelsen. Derfor sier Yoshida-san også at de muligens vil måtte stoppe salget av spillet i fremtiden også om det viser seg at trafikken blir for stor igjen.