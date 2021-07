Final Fantasy XIV setter ny spillerrekord på Steam

De fleste onlinerollespill begynner å falme etter et par år når brukerne beveger seg til grønnere beiter, men det er tydelig at Final Fantasy XIV ikke har nådd dette punktet ennå etter den svært turbulente lanseringen i 2010. Faktisk er det nå større enn det noen gang har vært, og i løpet av helgen satt det faktisk en ny rekord for antallet samtidige spillere på Steam.

Dette ble avslørt på Steam Charts, der det står at det høyeste målte antallet samtidige spillere (47,538 spillere) ble nådd i går. Vi antar at dette tallet til og med kan fortsette å vokse ettersom den fjerde utvidelsen Final Fantasy XIV: Endwalker lanseres i november.