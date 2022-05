Final Fantasy XV har solgt over 10 millioner eksemplarer

HQ

I går fortalte Sony at blant annet Final Fantasy XV som forventet vil være en del av PlayStation Plus' spillsamling når den nye utgaven av tjenesten blir tilgjengelig neste måned her til lands. Spillet har også vært en del av PlayStation Plus Collection og Game Pass før, men det betyr altså ikke at det har solgt dårlig.

For Square Enix avslører at Final Fantasy XV nå har solgt over 10 millioner eksemplarer, noe som betyr at det snart inntar andreplassen på listen over seriens mestselgende spill siden Final Fantasy X visstnok har solgt omtrent 10,5 millioner eksemplarer og Final Fantasy VII troner øverst med over 13,3 millioner.