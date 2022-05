Nye PlayStation Plus: Her er noen av spillene vi får

HQ

Til tross for at vi allerede visste de grunnleggende detaljene, når tjenesten kommer til Norge og hva den vil koste har vi manglet informasjon om noe av det viktigste med nye PlayStation Plus: nemlig hvilke spill som blir i samlingen til PlayStation Plus Extra- og PlayStation Plus Premium-medlemmer. Nå har vi fått vite langt mer om dette.

Sony har offentliggjort en stor liste over noen av spillene som blir en del av PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium når de kommer her til lands den 23. juni (en dag senere enn først annonsert), og personlig sier jeg meg meget fornøyd med denne smakebiten. Se bare på dette.

PlayStation 4- og PlayStation 5-spill fra PlayStation Studios:



PlayStation 4- og PlayStation 5-spill fra andre:



Når det gjelder PlayStation- og PlayStation Portable-spillene Premium-medlemmer får bekreftes det at i alle fall noen av disse vil se bedre ut og ha høyere bildeoppdatering i tillegg til nye menyer som for eksempel lar oss lagre og spole tilbake tiden. Gledelig nok viser det seg at de av oss som allerede eier digitale utgaver av i noen tilfeller vil få disse på de nye konsollene også selv uten PS Plus. Akkurat hvilke kan de dessverre ikke si enda, men her er i alle fall deler av utvalget:

Klassiske PS- og PSP-spill i original form fra PlayStation Studios:



Klassiske PS- og PSP-spill i original form fra andre:



Remaster-utgaver av klassiske PS- og PSP-spill i original form fra PlayStation Studios:



Remaster-utgaver av klassiske PS- og PSP-spill i original form fra andre:



PlayStation 3-spill fra PlayStation Studios tilgjengelige via streaming for Premium-medlemmer:



PlayStation 3-spill fra andre tilgjengelige via streaming for Premium-medlemmer:



På toppen av dette vil som kjent Premium-medlemmer få lov til å prøve utvalgte spill i det Sony presiserer vanligvis er to timer (regner kun når du er i spillet), og dette er noen av spillene som tilbyr dette fra første stund:



Dette er altså bare et utvalg av hva som venter den 23. juni, og Sony gjentar at samlingen vil fortsette å vokse. Spillene man får med alle tre nivåene vil som vanlig komme den første tirsdagen hver måned, mens samlingen utvides omtrent halvveis i hver måned. Forvent mye mer informasjon om alt dette i ukene fremover, men hvordan synes du det virker så langt?