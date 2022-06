Final Fantasy XVI bekreftet for sommeren 2023 med nydelig trailer

HQ

Planen var egentlig at vi skulle få se mer av Final Fantasy XVI i fjor, men da spillet ble utsatt fikk vi samtidig beskjed om at nærmere informasjon ville avsløre i løpet av våren 2022. Derfor har mange mast på Square Enix i flere måneder allerede, og hatt store forventninger til kveldens State of Play. Da er det jo enda godt at det japanske selskapet leverte varene.

Under kan du se den 3 minutter lange traileren kalt Dominance for Final Fantasy XVI. Denne leverer mer om nærmest alt man vil ha fra det elskede universet med både historie, nydelige omgivelser, heftige kamper, veldig detaljerte Summons (eller Eikons) og ikke minst avsløringen om at spillet vil lanseres sommeren 2023. Sistnevnte er de visst ganske trygge på også siden utviklerne atter en gang gjentar at de bare driver med finpussen i disse dager.