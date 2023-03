Final Fantasy XVI er ferdig og klart for lansering overraskende tidlig

HQ

Vanligvis avslører utviklere at de er ferdige med arbeidet rundt en måned før et spilll skal lanseres, og selv da betyr det ofte at vi må laste ned en oppdatering for å kunne spille. Derfor er dagens annonsering ganske nteressant.

Square Enix forteller nemlig at Final Fantasy XVI allerede har "gone gold", og dermed er klart for å sendes til distribusjon nesten tre måneder før storspillet lanseres 22. juni.

Du kan nok likevel forvente at det gjenstår litt finpuss som fikses med en såkalt Day One-oppdatering, men forhåpentligvis betyr dette at vi får en ypperlig opplevelse fra første stund i sommer.

Ser du frem til Final Fantasy XVI?