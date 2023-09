Final Fantasy XVI får DLC du må betale for

HQ

Ketil er langt fra den eneste som synes Final Fantasy XVI er fantastisk, og spillet har gjort det relativt bra kommersielt, så det var ikke overraskende da Naoki Yoshida for to måneder siden nærmest bekreftet at spillet vil få nedlastbart innhold. Nå vet vi litt mer.

Yoshida-san bekrefter at Final Fantasy XVI får minst to betalte utvidelser og at PC-versjonen av spillet er i full utvikling. Han ønsker ikke å si noe mer om dette, men håper å dele mer informasjon innen utgangen av året.

Produsenten gjør oss også oppmerksomme på den nye oppdateringen som ble tilgjengelig i dag. Denne inkluderer muligheten til å endre hvordan Clives sverd ser ut, nye skins for ham og kameratene hans, muligheten til å tilpasse kontrollene og mer.

Hva ønsker du å se i DLC-ene?