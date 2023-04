HQ

Stort sett alle spillentusiaster er ivrige på å lære mer om den ryktede PlayStation Showcase-sendingen i mai eller juni, men den japanske konsollprodusenten har en spesiell godbit for oss før det.

Sony og Square Enix har annonsert at Final Fantasy XVI vil få sin egen State of Play klokken 23 den 13. april. Denne vil vise frem mer enn 20 minutter med nytt gameplay for å gjøre oss enda mer spente for spillets lansering på PlayStation 5 den 22. juni.