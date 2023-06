Final Fantasy XVI krever mer enn 100 GB på PlayStation 5

HQ

Som om trailerne ikke har gjort det tydelig nok fortalte Square Enix på lørdag at Final Fantasy XVI var så stort at de nesten måtte ha to blu-rayer for de fysiske utgavene, men at de såvidt klarte å presse spillet inn i en. Det har altså vært fullstendig klart at spillet er massivt, og nå vet vi omtrent hvor stort.

For som nevnt har noen fysiske utgaver havnet ute blant folk allerede. En av disse er Youtube-streameren Everything E, og han bestemte seg for å unboxe spillet og da i samme slengen avslører at det krever over 100 GB på PlayStation 5s SSD. Dermed er det bare å gjøre deg ferdig med noen spill om det ikke er såpass mye ledig plass på konsollen din.