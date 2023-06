Final Fantasy XVI får en lanseringsoppdatering likevel

HQ

Utviklingen av Final Fantasy XVI ble så godt som ferdig i mars, så mange av oss var villige til å tro Square Enix da utviklerne sa at de ikke hadde planer om å få oss til å laste ned en lanseringsoppdatering den 22. juni. Dessverre må vi gjøre det likevel, men det er noen gode nyheter i det hele.

Naoki Yoshida og gjengen avslørte flere ting i en lang stream i dag, deriblant at Final Fantasy XVI faktisk vil ha en dag én-oppdatering. Den gode nyheten er at den bare vil være på ca. 300 MB og skal polere spillets ytelse og fikse en håndfull feil. En fremtidig oppdatering vil også inneholde muligheter for å slå av motion blur, hindre kameraet i å følge Clives bevegelser automatisk og et par andre ting basert på tilbakemeldinger fra spillerne etter å ha spilt demoen.

Det er likevel ganske imponerende når vi snakker om et så stort spill. Utviklerne benyttet faktisk anledningen til å avsløre at de fysiske utgavene av Final Fantasy XVI egentlig skulle bestå av to Blu-Rays, slik som Final Fantasy VII: Rebirth, men noen endringer i siste liten gjorde det mulig å samle hele opplevelsen på én.