Final Fantasy XVI-demoen lanseres på PS5 i dag

HQ

Annonser, lekkasjer og det faktum at Final Fantasy XVI bare er ti dager unna lansering har indikert at spillets lovede PlayStation 5-demo var nært forestående. Det viste seg at Square Enix og Sony bare ville nyte helgen først.

De to selskapene har nemlig kunngjort at demoen til Final Fantasy XVI blir tilgjengelig på PlayStation Store klokken 10 i dag. Da kan vi spille omtrent to og en halv time av spillets åpningsprolog, og lagringsfilen vår kan overføres til spillet. Det stopper imidlertid ikke der.

Når vi har fullført dette får vi tilgang til en kampdemo der Clive, Cidolfus og vår kjære ulv Torgal infiltrerer et fort og kjemper mot en rekke fiender og bosser for å vise hva som er mulig senere i spillet. Dette vil også ta rundt to timer å gjennomføre, men kan spilles om igjen så mange ganger vi vil.