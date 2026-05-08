Finaler i Champions League, Europa League og Conference League: Tidspunkter, spillesteder og lag

Finalene spilles 20. mai, 27. mai og 31. mai.

Denne uken ble utslagsrundene i de tre UEFA-turneringene for klubblag avsluttet: Champions League, Europa League og Conference League. Nå gjenstår bare finalene, som spilles senere denne måneden, i de fleste tilfeller etter at de hjemlige ligaene og cupene er ferdigspilt, og med VM i horisonten, som starter 11. juni.

UEFA Champions League-finalen


  • Paris Saint-Germain (Frankrike) mot Arsenal (England)

  • 30. mai, lørdag, 18:00 CEST, 17:00 BST

  • Puskás Arena, Budapest, Ungarn

UEFA Europa League-finale


  • Freiburg (Tyskland) mot Aston Villa (England)

  • 20. mai, onsdag, 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Tüpraş stadion, Istanbul, Tyrkia

UEFA Conference League-finale


  • Crystal Palace (England) mot Rayo Vallecano (Spania)

  • 27. mai, onsdag, 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Red Bull Arena, Leipzig, Tyskland

Klubbene har frist til 25. mai med å frigi spillere til VM, med unntak av de som spiller i Champions League- og Conference League-finalene. Når Arsenal eller PSG løfter tittelen, vil de fleste av deres kolleger som drar til VM allerede ha mottatt samtalen fordi fotballen vil fortsette godt frem til finalen i New York 19. juli.

Kom laget ditt til en av finalene? Lykke til!

Angelin Anak / Shutterstock

