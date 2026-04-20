Finsk sjåfør omkommer i en kollisjon med flere biler under 24-timers kvalifiseringen på Nürburgring

En forferdelig bilulykke som involverte flere biler, fant sted under kvalifiseringen til 24-timersløpet på Nürburgring, utholdenhetsløpet i Tyskland som etter planen skal arrangeres 16.-17. mai 2026. Den 66 år gamle finske sjåføren Juha Miettinen omkom i kollisjonen, og ble fraktet til sykehus, men livet hans sto ikke til å redde.

Ulykken skjedde 25 minutter etter at det første løpet hadde startet, lørdag 18. april. Seks andre førere ble skadet og brakt til sykehus i nærheten, men ingen av dem var i livsfare, ifølge løpsbulletinen.

Ulykken fant sted før Caracciola-Karussell, en av de mest utfordrende delene av Nordschleife-banen, en nesten 180 graders skrå sving. 70 profesjonelle førere har mistet livet på Nordschleife-Nürburgring-banen siden 1920-tallet, Miettinen var den første siden Wolf Silvester i 2013, og den andre til å omkomme under 24-timersløpet på Nürburgring eller kvalifiseringer siden Christian Peruzzi i 2001.

Forrige helgs ulykke fant sted i kvalifiseringen til 24-timersløpet på Nürburgring, som går av stabelen neste måned. Nesten 500 førere og over 100 biler forberedte seg til det som regnes som et av de mest krevende billøpene i verden. F1-mesteren Max Verstappen skal etter planen delta i år, ettersom han planlegger en karriere etter F1, men han kjørte ikke da ulykken skjedde.