Fiorentina-spiller Moise Kean er utskrevet fra sykehuset etter å ha kollapset på banen

Moise Kean, den 24 år gamle italienske spissen i Fiorentina, kollapset søndag under en Serie A-kamp mot Hellas Verona. Spilleren slo hodet i det 58. minutt og falt i gulvet seks minutter senere. Han ble fraktet til sykehuset på båre, og senere bekreftet klubben at han hadde pådratt seg et hodetraume.

Han ble utskrevet fra sykehuset samme kveld, og klubben bekreftet at alle tester var negative. Bortsett fra et kutt i øyenbrynet har han det bra, og han ble svimmel av sammenstøtet, men det fikk ingen konsekvenser.

Kean er den nest beste målscoreren i Serie A så langt, med 15 mål, etter Atalantas Mateo Retegui (20). Fiorentina tapte til slutt 1-0 for Hellas Verona, og falt til sjetteplass i ligaen etter tre strake tap.

Denne hendelsen skjer bare to måneder etter at en annen Fiorentina-spiller, Edoardo Bove, kollapset midt i en kamp etter å ha fått et hjerteinfarkt. Han ble operert og fikk en defibrilator, noe som sannsynligvis betyr at hans fotballdager er over, ettersom han ikke har lov til å spille i Italia på grunn av sikkerhetsreglene.