Firaxis avslører Civilization VII sitt veikart for 2025

Mens vi stadig teller ned dagene til lanseringen av Civilization VII den 11. februar, begynner du kanskje å lure på hva spillet har i vente for resten av 2025. Dette har nå blitt bekreftet av Firaxis, som har løftet på sløret for veikartet frem til oktober.

Det første innholdstillegget kommer i mars, og med det inkluderes Ada Lovelace som leder og Kartago og Storbritannia som sivilisasjoner. I tillegg til dette kan vi forvente fire nye Natural Wonders. Senere i måneden kommer Simon Bolivar som leder og Bulgaria og Nepal som sivilisasjoner. Begge disse passer inn i den betalte Crossroads of the World samlingen.

Mars vil også inneholde to nye oppdateringer til spillet, som legger til Natural Wonder Battle, Bermudatriangelet Wonder, Marvelous Mountains hendelsen, og Mount Everest som en Wonder også. Alle disse vil debutere som gratis innhold for alle spillere.

Etterpå, mellom april og september, kan vi forvente at den betalte Right to Rule -samlingen kommer med to nye ledere, fire nye sivilisasjoner og fire nye World Wonders. Det vil også komme en rekke gratisoppdateringer som legger til arrangementer, utfordringer og ytterligere forbedringer av livskvaliteten.

Når det gjelder oktober og utover, må vi bare vente og se. Sjekk ut hele veikartet nedenfor.