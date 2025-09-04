Firaxis rammes av oppsigelser når Take-Two spår vekstTake-Two

HQ

Take-Two spår rundt fem prosent vekst, så hva gjør de? Kutter ansatte, selvfølgelig. Det er nå bekreftet at nye oppsigelser rammer Civilization-utvikleren Firaxis Games. I en uttalelse til Game Developer, sa en talsperson at studioet gjennomførte det de kaller "personalreduksjoner" på torsdag, som en del av en bredere omstrukturering.

Årsaken til dette? For å "optimalisere prosesser" for større tilpasningsevne, samarbeid og kreativitet. Nøyaktig hvor mange som har fått sparken er fortsatt uklart, men kilder nær situasjonen hevder at kuttene påvirker dusinvis av ansatte. På LinkedIn har flere utviklere allerede bekreftet at de har sluttet, inkludert forfatter Emma Kidwell, senior QA-tester Logan Blackwood, hovedkaraktertegner Matthew Davis og produsent Maya H. Kidwell, som hadde tilbrakt nesten fem år hos Firaxis, skrev at hun var blant de berørte og nå søker nye muligheter.

Oppsigelsene kommer samtidig som morselskapet Take-Two anslår vekst i det kommende regnskapsåret, til tross for at Grand Theft Auto VI er forsinket til neste år. Utgiveren forventer fortsatt rundt fem prosent høyere inntekter og et totalt løft på seks milliarder dollar, takket være kommende titler som Borderlands 4, Mafia: The Old Country og de nyeste utgavene av NBA 2K og WWE 2K.

Vi ønsker de berørte lykke til i deres fremtidige karrierer.