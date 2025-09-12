nyheter
Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem kommer tilbake i 2026 med Nintendo Switch 2-tittelen kjent som Fortune's Weave
Spillet ble kunngjort på september Nintendo Direct.
Mot slutten av dagens Nintendo Direct ble det servert noen få tunge hits. Et slikt eksempel var en helt ny del i Fire Emblem -serien, da et nytt kapittel bygget utelukkende for Nintendo Switch 2 ble bekreftet.
Kjent som Fire Emblem: Fortune's Weave, vil dette bringe tilbake seriens berømte taktiske RPG-spill, og vil tilby det som blir beskrevet som en "sammenflettet historie" med noen fan-favorittfigurer som også gjør comeback.
Utover det som har blitt vist i kunngjøringstraileren for spillet, er alt vi vet at Fire Emblem: Fortune's Weave vil bli lansert en gang i 2026.
