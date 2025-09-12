Fire Emblem kommer tilbake i 2026 med Nintendo Switch 2-tittelen kjent som Fortune's Weave

Mot slutten av dagens Nintendo Direct ble det servert noen få tunge hits. Et slikt eksempel var en helt ny del i Fire Emblem -serien, da et nytt kapittel bygget utelukkende for Nintendo Switch 2 ble bekreftet.

Kjent som Fire Emblem: Fortune's Weave, vil dette bringe tilbake seriens berømte taktiske RPG-spill, og vil tilby det som blir beskrevet som en "sammenflettet historie" med noen fan-favorittfigurer som også gjør comeback.

Utover det som har blitt vist i kunngjøringstraileren for spillet, er alt vi vet at Fire Emblem: Fortune's Weave vil bli lansert en gang i 2026.