LIVE
HQ
logo hd live | Borderlands 4
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      Fire Emblem: Fortune's Weave

      Fire Emblem kommer tilbake i 2026 med Nintendo Switch 2-tittelen kjent som Fortune's Weave

      Spillet ble kunngjort på september Nintendo Direct.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt

      Mot slutten av dagens Nintendo Direct ble det servert noen få tunge hits. Et slikt eksempel var en helt ny del i Fire Emblem -serien, da et nytt kapittel bygget utelukkende for Nintendo Switch 2 ble bekreftet.

      Kjent som Fire Emblem: Fortune's Weave, vil dette bringe tilbake seriens berømte taktiske RPG-spill, og vil tilby det som blir beskrevet som en "sammenflettet historie" med noen fan-favorittfigurer som også gjør comeback.

      Utover det som har blitt vist i kunngjøringstraileren for spillet, er alt vi vet at Fire Emblem: Fortune's Weave vil bli lansert en gang i 2026.

      HQ

      Relaterte tekster



      Loading next content