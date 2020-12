Du ser på Annonser

Den turbaserte strategirollespillserien Fire Emblem er i dag blant Nintendos mest kjente og kjære serier på verdensbasis, men dette var ikke alltid tilfellet. Faktisk tok det hele fjorten år fra serien først så dagens lys på Famicom i Japan i 1990 til vi fikk vårt første spill i serien her til lands, og da på Game Boy Advance. Dette spillet var det syvende spillet i serien, og hvis vi ser bort fra et par nyversjoner på DS har vi aldri sett de seks første spillene i sin originale form utenfor Japan. Dette vil Nintendo nå tydeligvis gjøre noe med, og i forbindelse med seriens 30-årsjubileum kan Switch-eiere nå spille Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, det aller første spillet i serien.

Det er imidlertid en vesentlig hake ved denne lanseringen: Den gjelder kun for en tidsbegrenset periode. Da Nintendo hadde sin store presentasjon i september i forbindelse med Marios 35-årsjubileum, kunngjorde de at to av spillene som ble annonsert kun ville være tilgjengelige frem til 31. mars 2021. Hadde det bare vært snakk om fysiske lanseringer hadde saken vært grei, men Nintendo har bestemt at dette gjelder også de digitale utgavene. Lanseringen av det første Fire Emblem-spillet viser at Nintendo tydeligvis synes dette er en god markedsføringsstrategi, for spillet er kun tilgjengelig for kjøp inntil 31. mars 2021. En slik markedsstrategi har langt flere ulemper enn fordeler, og Nintendos forsøk på å skape en frykt for å gå glipp av noe bør skrotes så snart som mulig. Strategien deres har selvfølgelig økonomiske motiver, men når sant skal sies hører et spill som dette mer hjemme på NES Online-tjenesten enn som et begrenset tilbud.

Legger man derimot bort frustrasjonene rundt salgsmetoden og det som kan være starten på en ekkel trend, får man et spill som er overraskende rikt på innhold. Her får du et strategispill med 20 klasser, 25 brett og over 50 spillbare rollefigurer, et imponerende tall med tanke på maskinvarens begrensninger på den tiden. Flere av slagene er ganske krevende og vil dermed gi selv en dreven Fire Emblem-spiller en god utfordring underveis. Spillet er også oversatt til engelsk for første gang, noe som sikrer en høyere kvalitet enn hva man vanligvis er vant til med spill fra denne tidsepoken. Det er ikke episk litteratur av uante dimensjoner vi snakker om her, men det er likevel over forventningene.

Det beste er likevel å se hvor mye av Fire Emblem-kjernen som faktisk ble etablert allerede med det første spillet i serien. Sånn sett er denne lanseringen en gyllen mulighet til å foreta et dykk i spillhistorien. Du følger fortellingen til Marth, prinsen som i de senere spillene ofte refereres til som den legendariske heltekongen, og hans kamp mot den onde trollmannen Gharnef og dragen Medeus. Her får man turbaserte slag hvor man må studere terreng, ulike klassers styrker og svakheter samt bevegelsesrekkevidde for å sikre seieren og forhindre at soldatene dine dør. Hver enkelt rollefigur som blir en del av hæren din er unik, og hvis de dør på slagmarken er han eller hun borte for godt. Det skorter ikke på fiender på reisen, men noen av fiendene lar seg rekruttere dersom du lar den rette personen snakke med dem før dere slår hverandre i hjel. Fokuset på historie, strategi og de enkelte rollefigurene er til stede også her, selv om maskinvaren den gang naturligvis satte noen begrensninger på hvor dypt historien faktisk går.

I det store og det hele er spillets originale design ivaretatt, både på godt og vondt. Dette betyr at spillmekaniske forbedringer vi har fått med nyere spill i serien ikke er tatt med her. Det er for eksempel kun Marth som kan besøke landsbyer og overta seierspunktet, våpentriangel-systemet er ikke blitt til ennå, du kan ikke se fiendens rekkevidde, prester får ikke erfaringspoeng av å helbrede (noe som gjør oppgraderingen til et mareritt) og det er ingen muligheter for å tørrtrene mellom slagene for å sanke litt ekstra erfaringspoeng. Dette gir uten tvil en autentisk opplevelse av spillet slik det var den gang, men det er ikke å komme unna at serien har fått noen svært viktige mekaniske forbedringer som øker spillegleden siden den gang. Alt dette gjør dessverre at nykommere lett kan miste interessen, og når sant skal sies bør de styre unna dette spillet da man kan få lignende spill med langt mer elegant spillmekanikk og bredere appell, som for eksempel det herlige indiespillet Wargroove.

Noen friheter har likevel Nintendo tatt seg med Switch-lanseringen, og de har lagt til et par ekstrafunksjoner som gjør spillet litt mer håndterlig på Switch. Du kan lage et bokmerke som du når som helst kan laste opp igjen og fortsette fra, noe som er hendig i et spill hvor man helst ikke vil miste noen av lagkameratene sine. Skulle du være skikkelig uheldig kan du også skru omgangene tilbake, en funksjon som ble implementert i Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia og som fortsatt er en gave i uheldige stunder. Du kan også skru opp hastigheten på fiendenes omganger eller hele spillet, men dette resulterer dessverre også i at musikken går dobbelt så fort.

Mens vi er inne på musikk: Det hele ser og høres ut akkurat som forventet av et spill fra NES-tiden, så de som overhodet ikke takler grafikk eller musikk fra 8-bitgenerasjonen kan bare styre unna først som sist. Du kan mellom en normal presentasjon eller noe som kalles Pixel Perfect, men forskjellen er ikke særlig stor med unntak av bildeformatet. I motsetning til andre retro-relanseringer får man dessverre ikke noe CRT-filter her.

30 år etter at spillet ble lansert i Japan ender Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light opp som en kuriositet på Switch for de spesielt interesserte. Er man en ihuga Fire Emblem-fan, over gjennomsnittet interessert i spillhistorie eller en mesterstrateg som aldri er redd for en real utfordring selv når den kommer i retro-drakt, er du muligens i målgruppen for dette spillet. For de aller fleste vil derimot dette spillet mest sannsynlig gå under radaren, da det finnes mange alternativ som gir en bedre opplevelse til et nyere publikum. Samtidig er det gledelig at vi kan få slike artige spillkuriositeter til Switch, og det er lov å håpe at Nintendo følger opp denne lanseringen med en samlepakke hvor man får alle tre Fire Emblem-spillene til SNES/Super Famicom. Men uten dette «kun for en begrenset tid»-tullet, om jeg tør be!