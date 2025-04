Fire Emblem: The Sacred Stones lagt til Nintendo Switch Online + utvidelsespakke

Så sent som i går kunne vi fortelle at Fire Emblem Engage ble lagt til i Nintendo Music -appen, men Nintendo synes tydeligvis at vi fortjener mer Fire Emblem enn som så, for de har nå gitt ut Game Boy Advance-klassikeren fra 2004 Fire Emblem: The Sacred Stones til abonnementstjenesten Switch Online + Expansion Pack.

Med tanke på at dette er et veldig, veldig bra spill som koster mye penger å kjøpe på bruktsider, er dette en gylden mulighet til å oppleve denne klassikeren.

Ta en titt på Fire Emblem: The Sacred Stones -traileren nedenfor for å få både en idé om hvordan det er å spille og et glimt av den nydelige pikselkunsten.