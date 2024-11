HQ

Valorant Champions Tour Game Changers Championship for 2024 er nesten over. Turneringen avsluttes denne helgen, og med det i bakhodet er det bare fire lag igjen som kjemper om trofeet. Det betyr også at det bare er fire kamper igjen å spille, to i dag, én i morgen og den store finalen på søndag. Her er hvordan disse kampene er strukturert og når de skal spilles.

Øvre brakettfinale

- 15. november kl. 15:00 GMT / 16:00 CETG2 Gozen mot. Shopify Rebellion

Semifinale i nedre brakett

- 15. november kl. 18:00 GMT / 19:00 CETXipto Esports vs. MIBR GC

Nedre brakettfinale

- 16. november kl. 15:00 GMT / 16:00 CETTaperen av den øvre finalen mot vinneren av den nedre semifinalen

Den

store finalen

- 17. november kl. 15:00 GMT / 16:00 CETVinneren av Upper Bracket-finalen mot vinneren av Lower Bracket-finalen

Vinneren tar med seg 180 000 dollar hjem og blir kåret til verdensmester i 2024. Hvem tror du kommer til å gå til topps?