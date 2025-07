Fire lag har kvalifisert seg, fire lag er slått ut: Her er de avgjørende kampene i EWC Valorant

HQ

I dag er en stor dag for mange av Valorant lagene som reiste til Saudi-Arabia for å konkurrere i Esports World Cup. Etter at fire lag ble eliminert (somvi rapporterte i går, med Titan Esports Club som det fjerde) og fire kvalifiserte seg til sluttspillet, er åtte lag for øyeblikket i limbo og danser på en kant der de enten kan bli sendt hjem eller gå videre til sluttspillet.

Med dette som tilfelle er det fire avgjørende kamper som skjer i dag, og når det gjelder hvem som er involvert, kan du se det nedenfor.



Karmine Corp vs. Bilibili Gaming



DRX vs. Sentinels



Rex Regum Qeon vs. Team Heretics



EDward Gaming vs. Gen.G Esports



Det er ikke noe ekstra involvert her, det er en enkel seier og inn, med taperen som tar neste fly ut av Riyadh. På slutten av dagen vil vi vite den bekreftede sluttspillbraketten og hvilke åtte lag som vil kjempe om den største delen av premiepotten på 1.25 millioner dollar.