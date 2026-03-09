First Stand 2026: Her er alle de åtte bekreftede lagene og åpningskampene

HQ

Det er en uke til First Stand 2026 starter, og den første internasjonale League of Legends -turneringen denne sesongen sparkes i gang. I motsetning til Mid-Season Invitational og Worlds som vil følge, er denne turneringen for det meste forbeholdt regionale mestere, med bare åtte tropper som kvalifiserer seg og alle kommer fra en distinkt region, med unntak av Koreas LCK og Kinas LPL, som begge stiller med to lag.

Når First Stand begynner 16. mars, kjenner vi nå den bekreftede fullstendige kvalifiserte laglisten og også åpningskampene for turneringen. For det første er dette troppene som skal konkurrere på arrangementet.



Gen.G Esports - LCK Cup-vinner



FearX - LCK Cup andreplass



Bilibili Gaming - LPL Stage 1-vinner



JD Gaming - LPL Stage 1 runner-up



G2 Esports - LEC Versus-vinner



Lyon - LCS Lock-In-vinner



Loud - CBLOL Cup-vinner



Secret Whales - LCP Split 1-vinner



Når det gjelder kampene, har lagene blitt delt inn i to grupper med fire lag og seedet i unike dobbel-eliminasjonsbraketter som betyr at et lag må tape to ganger for å bli slått ut av turneringen for godt. Gruppene og åpningskampene ser ut som følger.



Gruppe A:





Bilibili Gaming vs. FearX



G2 Esports mot Secret Whales



Gruppe B:



Gen.G vs. JD Gaming



Lyon mot Loud



Med disse lagene og kampene, hvem tror du vil gå hele veien på First Stand 2026?