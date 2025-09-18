esports
Counter-Strike 2
Fissure Playground #2: Sluttspillet er i boks
Bare åtte lag gjenstår i konkurransen som avsluttes denne helgen.
HQ
Denne helgen vil mange av de beste Counter-Strike 2 -lagene fra hele verden være i Beograd, Serbia, hvor de vil kjempe om en del av en premiepott på $ 500,000 i Fissure Playground #2 -turneringen.
Allerede har halvparten av de deltakende lagene blitt eliminert, ettersom den sveitsiske fasen for arrangementet er avsluttet, og nå er alle øyne rettet mot de åtte troppene som er igjen i knockout-braketten som er sluttspillet. Dette starter i morgen, 19. september, og vil pågå til søndag når en vinner skal kåres, og dermed vet vi nå hvordan sluttspillbraketten er satt sammen.
- Aurora Gaming vs. Team Liquid
- MongolZ vs. G2 Esports
- Furia vs. Astralis
- PaiN Gaming vs. Team Falcons
Av disse overlevende åtte, hvem tror du vil gå videre og bli kronet til seierherren?