esports
Counter-Strike 2

Fissure Playground #2: Sluttspillet er i boks

Bare åtte lag gjenstår i konkurransen som avsluttes denne helgen.

Denne helgen vil mange av de beste Counter-Strike 2 -lagene fra hele verden være i Beograd, Serbia, hvor de vil kjempe om en del av en premiepott på $ 500,000 i Fissure Playground #2 -turneringen.

Allerede har halvparten av de deltakende lagene blitt eliminert, ettersom den sveitsiske fasen for arrangementet er avsluttet, og nå er alle øyne rettet mot de åtte troppene som er igjen i knockout-braketten som er sluttspillet. Dette starter i morgen, 19. september, og vil pågå til søndag når en vinner skal kåres, og dermed vet vi nå hvordan sluttspillbraketten er satt sammen.


  • Aurora Gaming vs. Team Liquid

  • MongolZ vs. G2 Esports

  • Furia vs. Astralis

  • PaiN Gaming vs. Team Falcons

Av disse overlevende åtte, hvem tror du vil gå videre og bli kronet til seierherren?

Counter-Strike 2

