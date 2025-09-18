Fissure Playground #2: Sluttspillet er i boks

HQ

Denne helgen vil mange av de beste Counter-Strike 2 -lagene fra hele verden være i Beograd, Serbia, hvor de vil kjempe om en del av en premiepott på $ 500,000 i Fissure Playground #2 -turneringen.

Allerede har halvparten av de deltakende lagene blitt eliminert, ettersom den sveitsiske fasen for arrangementet er avsluttet, og nå er alle øyne rettet mot de åtte troppene som er igjen i knockout-braketten som er sluttspillet. Dette starter i morgen, 19. september, og vil pågå til søndag når en vinner skal kåres, og dermed vet vi nå hvordan sluttspillbraketten er satt sammen.



Aurora Gaming vs. Team Liquid



MongolZ vs. G2 Esports



Furia vs. Astralis



PaiN Gaming vs. Team Falcons



Av disse overlevende åtte, hvem tror du vil gå videre og bli kronet til seierherren?