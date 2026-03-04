Fissure Playground 3 er avlyst

HQ

Hvis du har satt Fissure Playground 3-turneringen i kalenderen din, har vi dårlige nyheter å dele. Arrangementet er avlyst fordi det overlapper med IEM Rio 2026, en annen stor Counter-Strike 2 -turnering som vil tiltrekke seg oppmerksomheten til de største og beste lagene fra hele verden.

Fissure beskriver det som en "logistikkonflikt" og undersøker hvordan de kan tilby et "alternativt scenario" eller planlegge arrangementet på nytt for å sikre at det forblir på konkurransekalenderen. Det vi vet, er at det skulle finne sted mellom 20. og 26. april, noe som betyr at det begynner dagen etter at IEM Rio er avsluttet.

Dette er imidlertid ikke alle de dårlige nyhetene for Fissure-fans, ettersom turneringsarrangøren også avslørte at den har hermetisert ytterligere to kommende arrangementer, nemlig en mellom 13.-19. juli 2026 og en annen mellom 12.-19. juli 2027. Årsaken til dette er at de skjedde i en periode der spillerne vanligvis tar en konkurransepause, noe som ikke fører til de mest engasjerende turneringene.

Fissure avslutter med: "Alle andre FISSURE-turneringer vil finne sted som tidligere kunngjort. Ytterligere detaljer vil bli delt i kommende kunngjøringer. Vi takker lagene, partnerne og samfunnet for deres fortsatte støtte og interesse for FISSURE-arrangementer. Arbeidet med fremtidige CS-turneringer fortsetter."