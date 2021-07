Vi har ikke hørt eller sett nevneverdig mye fra F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch etter at det kinesiske spillet ble bekreftet for vesten i fjor, men heldigvis betyr ikke det alltid at dårlig nytt venter.

Kveldens nye trailer byr ikke bare på mer hopping, spretting og slåssing i de todimensjonale omgivelsene, men gir også glimt av en femme fatale før det avsløres at F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch slippes den 7. september.