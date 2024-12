Jeg har alltid vært en stor fan av Fitness Boxing -serien på Nintendo-konsollene, for selv om jeg forstår og vet at de egentlig ikke er designet for å få deg i fantastisk form og være en erstatning for å dra til treningsstudioet eller til og med faktisk ansette en personlig trener, er de nyttige for å oppmuntre til bevegelse og gi en enkel vei inn i aerob trening. Det jeg mener med dette, er at den nyeste utgaven, Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, ikke vil få deg til å svette i bøtter og spann, gi deg steinharde magemuskler eller etterlate deg i en trøstelig haug etter en økt, men det den vil gjøre etter hyppig bruk, er å få kroppen din til å føles litt mer livlig, mindre anspent og til og med litt mer fleksibel. Det er en ideell og morsom måte å legge til noen lettere aktiviteter som et supplement til en mer aggressiv og slagkraftig treningsøkt.

Det har Fitness Boxing -serien alltid gjort, men med et forbehold. Den andre delen i serien var unøyaktig og frustrerende på grunn av bevegelseselementene som i beste fall var upålitelige. Det føltes også litt endimensjonalt på grunn av det svært begrensede utvalget av øvelser og spillmoduser. Det visuelle var bra for et spill av denne typen, og vanskelighetsgraden gjorde at du kunne skreddersy hver treningsøkt etter hvordan du ønsket å bli testet den dagen. Alt dette er områder som Fitness Boxing 3 enten har opprettholdt eller forbedret betraktelig, selv om det mangler noe på ett område som er ganske viktig for en rytmeboksingsopplevelse: lydsporet.

Det andre spillet inneholdt en rekke gjenkjennelige og populære lydspor. Du kunne trene til pophits fra Zedd, Katy Perry, Ed Sheeran, Avril Lavigne, Lady Gaga, Pitbull, Owl City, Maroon 5, listen fortsetter. Uansett om man liker disse artistene eller ikke, er mainstream-popmusikken et mer overbevisende lydspor enn det vi får i Fitness Boxing 3, ettersom fokuset her har vært på originale låter som i beste fall er lite minneverdige. Heldigvis er dette det eneste området der Fitness Boxing 3 blekner i forhold til forgjengeren.

Jeg sier dette da den største forbedringen kommer i bevegelseskontrollene. Nå føles det som om alle bevegelser blir gjenkjent når du gjør dem. Det spiller ingen rolle om det er en jabb, straight, uppercut, unnvikelse, krok, sidelengs unnvikelse, veving... Nå er det slutt på å slå et slag i tide bare for å se det fryktede "Miss". Folkene på Imagineer har gjort underverker med bevegelseskontrollens respons, og det får meg til å lure på hvorfor det tok så lang tid å komme dit i utgangspunktet. Men det spiller ingen rolle, en ny daggry har reist seg over Fitness Boxing, og dagen den fører til kan bare beskrives som "Perfekt".

Det andre store området som viser forbedring kommer i form av spillmodusene. Daily Workout utgjør fortsatt hoveddelen av handlingen, og den er like effektiv, selv om det mangler et alternativ for å øke vanskelighetsgraden betydelig for de som søker etter mer utfordring. I stedet sitter vi fast i et jevnt progresjonssystem der hver dag fører til mer komplekse treningsøkter, noe som er flott for nybegynnere, men for mer erfarne spillere som til og med har overført data fra det andre spillet, ville det vært utmerket å ha en måte å knekke opp hver treningsøkt manuelt.

Men uansett, de andre modusene. Nå kan du gå inn på Free Workout for å hoppe inn på Mitt Drills, vanlige øvelser, og til og med Box and Bond aktiviteter der du kan bli mer kjent med treneren din. Sistnevnte er i mine øyne en litt tåpelig gimmick, og det samme er muligheten til å tilpasse disse digitale avatarene som gir deg veiledning, men at muligheten er der, forringer ikke helheten i det hele tatt. De to andre modusene er fantastiske tillegg som gir dybde og ekstra utfordringer til spillet. Mitt Drills justerer for det første hvordan vi spiller Fitness Boxing, og det er raskt i ferd med å bli min favorittmåte å spille på, siden den er raskere og ofte mer intens enn den vanlige Daily Workout.

I tillegg til disse forbedringene kommer bedre grafikk og kunstdesign. For et rytmisk treningsspill er ikke grafikk av høy kvalitet prioritert på noen måte, men mer levende grafikk, flottere treneravatarer, tydeligere slag- og bevegelsessymboler og så videre bidrar til å skape en mye bedre helhet. Og det samme gjelder ytelsen, for spillet fungerer smidigere og med færre problemer, noe som gjør at dette føles som et stort kvalitetshopp fra det andre spillet.

Med alle disse punktene kombinert, er det viktigste å merke seg at selv om det er mange likheter mellom Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise og Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, føles dette spillet også som et betydelig skritt fremover i nesten alle tenkelige beregninger. Det er strammere, mer responsivt, har en dypere liste over spillmoduser, ser bedre ut og leverer fortsatt de engasjerende og givende treningsaktivitetene som vi forventer av franchisen. Hvis det bare hadde hatt en mer overbevisende liste med sanger i lydsporet, ville det være vanskelig å si at dette spillet er noe annet enn en knockout.