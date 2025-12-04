HQ

Five Nights at Freddy's 2 har én ting å gå på: Den første filmen var så dårlig, så kjedelig og med så mye bortkastet potensial, at en oppfølger ikke kunne tenkes å bli noe verre, spesielt ikke med all den kjedelige informasjonen om spøkelsesbarna som er fanget inne i de animatroniske dyrene ute av veien (et av de dårligst fortalte mysteriene som noensinne er blitt filmatisert). Og i så måte leverer den, så vi kan starte denne Five Nights at Freddy's 2 filmanmeldelsen på en positiv note: oppfølgeren er litt bedre, mer underholdende, og i hvert fall med mange flere roboter og jumpscares. Bruken av ekte animatronikk blandet med digitale effekter fortsetter å imponere til tross for de dempede fargene, men totalt sett føles filmen som Freddy Fazbear, Chica og resten: livløs.

FNAF 2 tar til en stund etter hendelsene i den første filmen, for å gjøre rede for oppveksten til den ti år gamle Piper Rubio, som savner "vennene" sine, som, hvis du ikke husker den første filmen fra 2023, var åndene til barn som på 1980-tallet ble kidnappet og drept, og kroppene deres gjemt inne i de animatroniske bjørnene (filmen finner sted på begynnelsen av 2000-tallet).

Storebroren hennes, spilt av Josh Hutcherson, har heldigvis ikke de samme repeterende marerittene om sin forsvunne bror - som knapt nok antydes i oppfølgeren - så i stedet kommer trusselen fra et annet sted: en eldre Freddys pizzeria hvor det ble begått et mord, som igjen involverer Vanessa (Elizabeth Lail), datteren til Matthew Lillards rollefigur i den første filmen. Han var opphavsmannen til en rekke grusomheter i restauranten, men hva som egentlig skjedde, hva som var motivasjonen hans, og hvilke konsekvenser det fikk for ham og familien hans, forblir for det meste uforklart i begge filmene, til tross for en lovende åpningsscene med flashback.

Den verste synden med disse filmene er at de fortsetter å forveksle intriger med forvirring: de overforklarer handlingen, hva hver karakter gjør til enhver tid, og reglene for "spillet" (som hvordan animatronikken beveger seg, hvordan man kjemper mot dem, med mange flere påskeegg for fansen), men de mest interessante elementene i historien eller hva som skjedde med Lillards karakter (som bare har en cameo her) blir knapt berørt. Det var spesielt frustrerende i den første filmen, og fortsetter å hemme oppfølgeren, selv om det er noen forbedringer ettersom den legger fokuset andre steder.

Five Nights at Freddy's 2 legger for eksempel opp til at det finnes en svært aktiv fankult rundt skapningene fra Freddy's-restaurantene (inkludert en fullstendig bortkastet "Fazfest" med hundrevis av mennesker utkledd som disse figurene) samt en konspirasjon etter barnas tragiske dødsfall og forsvinninger på 80-tallet, men filmen forteller deg bare det manusforfatteren vil fortelle deg gjennom Vanessas ord, noe som fører til mange løse plottråder som forvirrer tilskueren. Manusforfatteren er forresten Scott Cawthon, spillets opphavsmann, hvis eneste andre filmskaperkreditter er en serie kristne kortfilmer om Bibelen.

Man får følelsen av at filmen hele tiden overforklarer alt og samtidig holder de beste delene av denne verdenen unna deg, noe som gjør det superfrustrerende for utenforstående (folk som ikke er kjent med spillene) å virkelig få et grep om hva som foregår for å kunne begynne å glede seg over det desidert kule premisset med morderanimatronikk for barn.

Dessverre, slik det skjedde i den første filmen, kan du ikke engang gjøre det, ettersom volden er fullstendig nedtonet, og kameraet alltid klipper bort før ethvert visceralt øyeblikk. Med andre ord, hvis du ikke er en fan av spillene på jakt etter påskeegg og ikke får et kick av å se favorittkarakterene dine på det store lerretet, og bare vil nyte et blodbad i Blumhouse-stil, vil du ikke finne noe av nytte her. Mckenna Grace og Wayne Knight (!) er to mer profilerte tilskudd til rollebesetningen, men ikke forvent for mye av dem.

Utover fan-service er den eneste måten disse filmene kan nytes på, hvis vi tar dem som en introduksjon for 12-åringer til skrekksjangeren. Skrekkscenene er forutsigbare, banale og baserer seg kun på jumpscares. Men den andre har i det minste mange flere av dem enn den første, så den er litt mer tilfredsstillende å se på, med flere kule øyeblikk med roboter som vandrer rundt, til og med utenfor restauranten, og mindre rare drømmesekvenser med barn i skogen.

Det er likevel en lang vei å gå for at disse filmene skal være det minste interessante for folk som ikke er kjent med videospillserien. Mer vold ville sikkert gjort dem morsommere, men Blumhouse ønsker å holde det til en familievennlig franchise, og jeg kan egentlig ikke klandre dem, gitt spillets popularitet. Ikke en god film, men ikke så dårlig som den første, så hvis de fortsetter trenden, kan kanskje den tredje bli bra...