Five Nights at Freddy's kommer til Dead by Daylight

HQ

I dag dukker Dracula fra Castlevania endelig opp på Dead by Daylight. Behaviour Interactive avslørte dette før sommeren, og nå får vi se hvordan han faktisk vil bli spilt. Ryktene hevder at han vil være spillbar allerede i dag på spillets testservere og vil bli sluppet litt senere til de vanlige serverne.

Nok en gang har Behaviour Interactive sladret om en ny morder lang tid i forveien. Faktisk har de aldri avslørt noe så langt i forkant av lanseringen. De har kunngjort at Five Nights at Freddy's, som fansen har tryglet om, vil bli utgitt for Dead by Daylight. Men ikke før sommeren 2025. Hvis du ser nøye på bildet som ble utgitt for å fortelle oss dette, kan du se Springtrap som kan være morderen vi får spille som.